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MasterChef Kerem kimdir? Kerem Giritlioğlu kaç yaşında, nereli?

17.11.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Giritlioğlu, MasterChef'in en başarılı yarışmacıları arasında bulunuyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 130. bölümüne konuk olarak tekrardan gelen Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, yarışmada kaçıncı olmuştu? Soruları izleyicilerde merak uyandırdı. İşte MasterChef Kerem Giritlioğlu hakkında tüm merak edilenler...

MasterChef Kerem kimdir? Kerem Giritlioğlu kaç yaşında, nereli?

Kerem Giritlioğlu, MasterChef Türkiye yarışmasında 2018 yılının başarılı yarışmacıları arasında bulunuyordu. Başarıları ve efendi kişiliğiyle dikkat çeken Kerem Giritlioğlu, MasterChef'in 130. bölümüne konuk oldu. MasterChef Kerem Giritlioğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yarışmada kaçıncı olmuştu? Sorularının izleyiciler tarafından merak edildi.

KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

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Kerem Giritlioğlu, MasterChef Türkiye'nin 2018 yılı yarışmacısıdır. 1992 doğumlu Kerem Girilioğlu, 30 yaşındadır. Azerbaycan kökenli Türk vatandaşıdır.

KEREM GİRİTLİOĞLU YARIŞMADA KAÇINCI OLDU?

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Kerem Giritoğlu, MasterChef Türkiye'de finalde Uğur Kardaş ile birlikte yarışmıştır. Bu mücadelenin sonunda 2. olmuştur.

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