MasterChef Kerem kimdir? Kerem Giritlioğlu kaç yaşında, nereli?

Kerem Giritlioğlu, MasterChef Türkiye yarışmasında 2018 yılının başarılı yarışmacıları arasında bulunuyordu. Başarıları ve efendi kişiliğiyle dikkat çeken Kerem Giritlioğlu, MasterChef'in 130. bölümüne konuk oldu. MasterChef Kerem Giritlioğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yarışmada kaçıncı olmuştu? Sorularının izleyiciler tarafından merak edildi.
Kerem Giritlioğlu, MasterChef Türkiye'nin 2018 yılı yarışmacısıdır. 1992 doğumlu Kerem Girilioğlu, 30 yaşındadır. Azerbaycan kökenli Türk vatandaşıdır.
Kerem Giritoğlu, MasterChef Türkiye'de finalde Uğur Kardaş ile birlikte yarışmıştır. Bu mücadelenin sonunda 2. olmuştur.