MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 29 Ekim 2023 MasterChef'te elenen yarışmacı

MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 29 Ekim 2023 MasterChef'te elenen yarışmacı

30.10.2023 07:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te hangi yarışmacının elenerek hayallerine veda ettiği merak konusu oldu. alihsizliklerin art arda geldiği gecede Tanya ve Metin'in tabakları ilk turda değerlendirilmeye alınmadı. Gecenin sonunda elenen isim belli oldu. 29 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan programa ilişkin bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 29 Ekim 2023 Pazar günü MasterChef'ten elenen yarışmacı...

MasterChef'ten elenen yarışmacı merak konusu oldu. Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla ekrana gelen MasterChef'te jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımı yaptı. Gecenin sonunda MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu. İşte 29 Ekim 2023 Pazar günü MasterChef'ten elenen isim...

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ? (29 EKİM 2023 PAZAR)

MasterChef'ten elenen isim Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yemek tadımı sonrası açıklandı.

Barbaros, Barış, Cemre, Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın eleme potasında olduğu yarışmada Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın jelleri karıştı. Sergen'in uyarmasıyla harekete geçen şefler yarışmacıların tabaklarını kontrol etti. Kameralardan da son durum tespit edilemeyince yarışmacılar ellerindeki jellerle yarışmaya devam etmek durumunda kaldı.

Yarışmacıların haklarının yenmemesi için Metin ve Tanya'nın tabağı değerlendirilmeye alınmadı.

MasterChef All Star'da ikinci etapta yarışmacılar Mehmet Şef'in 'Denizden Kelebek Etkisi' tabağını yaptı.

Yarışmanın sonunda elenen isim belli oldu.

MASTERCHEF'TEN ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'ten elenen yarışmacı 2022 sezonu şampiyonu Metin oldu.

metyin

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MaterChef'ten elenen Metin Yavuz 25 yaşındadır ve aslen Bolu Mengenli'dir. Metin Yavuz 2014 yılından bu yana aşçılıkla uğraşmaktadır. Aile ve arkadaşlarının ısrarı ile MasterChef'e katılan Metin Yavuz 2022 MasterChef'i şampiyon olarak tamamlamıştır. Ulusal Genç Şefler yarışmasını birincilikle tamamlayan Metin Yavuz'un babası ve dedesi de aşçılıkla uğraşmıştır.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç aşkı olay olmuştu! Canlı yayında hüngür hüngür ağladıGenç aşkı olay olmuştu! Canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Milyoner'e katıldı, Volkan Demirel'i aradı! Bakın ne kadar kazandıMilyoner'e katıldı, Volkan Demirel'i aradı! Bakın ne kadar kazandı
MasterChef'te kara gece! Elenen isim şoke ettiMasterChef'te kara gece! Elenen isim şoke etti
Anahtar Kelimeler:
masterchef kim elendi yaşında ele kelebe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.