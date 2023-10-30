MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 29 Ekim 2023 MasterChef'te elenen yarışmacı

MasterChef'ten elenen yarışmacı merak konusu oldu. Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla ekrana gelen MasterChef'te jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yemek tadımı yaptı. Gecenin sonunda MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu. İşte 29 Ekim 2023 Pazar günü MasterChef'ten elenen isim...

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ? (29 EKİM 2023 PAZAR)

MasterChef'ten elenen isim Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yemek tadımı sonrası açıklandı.

Barbaros, Barış, Cemre, Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın eleme potasında olduğu yarışmada Metin, Esra, Tahsin ve Tanya'nın jelleri karıştı. Sergen'in uyarmasıyla harekete geçen şefler yarışmacıların tabaklarını kontrol etti. Kameralardan da son durum tespit edilemeyince yarışmacılar ellerindeki jellerle yarışmaya devam etmek durumunda kaldı.

Yarışmacıların haklarının yenmemesi için Metin ve Tanya'nın tabağı değerlendirilmeye alınmadı.

MasterChef All Star'da ikinci etapta yarışmacılar Mehmet Şef'in 'Denizden Kelebek Etkisi' tabağını yaptı.

Yarışmanın sonunda elenen isim belli oldu.

MASTERCHEF'TEN ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'ten elenen yarışmacı 2022 sezonu şampiyonu Metin oldu.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MaterChef'ten elenen Metin Yavuz 25 yaşındadır ve aslen Bolu Mengenli'dir. Metin Yavuz 2014 yılından bu yana aşçılıkla uğraşmaktadır. Aile ve arkadaşlarının ısrarı ile MasterChef'e katılan Metin Yavuz 2022 MasterChef'i şampiyon olarak tamamlamıştır. Ulusal Genç Şefler yarışmasını birincilikle tamamlayan Metin Yavuz'un babası ve dedesi de aşçılıkla uğraşmıştır.







