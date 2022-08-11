Masterchef kim kazandı? 10 Ağustos kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?

Masterchef'in ana kadroya giren yarışmacıları merakla takip ediliyor. Sevilen programın ilk 8 ana kadro yarışmacısı belli olmuştu. 10 Ağustos akşamı yayınlanan bölümle Masterchef'in 9. finalisti de belli oldu. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 9 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 10 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 9'uncusunda şefler yarışmacılardan ilk etapta sevilen lezzet Kilis tava hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Şule, Yağız, Rukiye, Vural, Tayfun, Ayşegül, İbrahim oldu.

İkinci etaba kalan yarışmacılardan çilek ürünü ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 9. önlüğü ile ana kadroya giren isim Tayfun oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Tayfun'un önlüğünü Danilo şef giydirdi.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun.

Yedek yarışmacılar ise: Doğukan, Başar, Atike seçildi.



