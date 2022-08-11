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Masterchef kim kazandı? 10 Ağustos kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?

11.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef kim kazandı? sorusu sık sık sorgulanıyor. Ekranların sevilen yarışması Masterchef'in 10 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde ana kadronun 9. yarışmacısı belli oldu. Programı ilgiyle takip eden izlyeciler ana kadroya kalan yarışmacıyı internet üzerinden sorguluyor. Peki Masterchef kim kazandı? Masterchef 10 Ağustos ana kadroya kalan yarışmacı kim oldu? 10 Ağustos 2022 Masterchef...

Masterchef kim kazandı? 10 Ağustos kim birinci oldu, ana kadroya kim seçildi?

Masterchef'in ana kadroya giren yarışmacıları merakla takip ediliyor. Sevilen programın ilk 8 ana kadro yarışmacısı belli olmuştu. 10 Ağustos akşamı yayınlanan bölümle Masterchef'in 9. finalisti de belli oldu. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 9 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

son 2 mc

MASTERCHEF 10 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 9'uncusunda şefler yarışmacılardan ilk etapta sevilen lezzet Kilis tava hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Şule, Yağız, Rukiye, Vural, Tayfun, Ayşegül, İbrahim oldu.

tayfun mc

İkinci etaba kalan yarışmacılardan çilek ürünü ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 9. önlüğü ile ana kadroya giren isim Tayfun oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Tayfun'un önlüğünü Danilo şef giydirdi.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun.

Yedek yarışmacılar ise: Doğukan, Başar, Atike seçildi.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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