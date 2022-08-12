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Masterchef kim kazandı? 11 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi? 10. finalist olarak önlüğü alan isim

12.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef ana kadro yarışları tüm heyecanıyla devam ediyor. Masterchefin son bölümüyle beraber ilk 10 yarışmacı belli oldu. Masterchef'te her akşam iki aşamalı tadım sonucunda bir kişi ana kadroya girmeye hak kazanıyor. Sevilen yarışması Masterchef'in 11 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde ana kadronun 10. yarışmacısı da seçilmiş oldu. Peki Masterchef kim kazandı? Masterchef 11 Ağustos ana kadroya kalan yarışmacı kim oldu? 11 Ağustos 2022 Masterchef...

Masterchef kim kazandı? 11 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi? 10. finalist olarak önlüğü alan isim

Masterchef'in ana kadroya giren yarışmacıları merakla takip ediliyor.Masterchef'in ilk 9 ana kadro yarışmacısı belli olmuştu. 11 Ağustos akşamı yayınlanan bölümle Masterchef'in 10. finalisti ve önlüğü alan ismi belli oldu. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 11 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

mc son 2 11a

MASTERCHEF 11 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 10'uncusunda şefler yarışmacılardan ilk etapta sevilen tatlılardan biri olan tarte tatin hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Ege, Vural, Yağız, Erkan, Burak ve Ayşegül oldu.

yağız mc

İkinci etaba kalan yarışmacılardan dana kıyma ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 10. önlüğü ile ana kadroya giren isim Yağız oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Yağız'ın önlüğünü Danilo şef giydirdi.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun, Yağız.

Yedek yarışmacılar ise: Doğukan, Başar, Atike seçildi.


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