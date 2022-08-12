Masterchef kim kazandı? 11 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi? 10. finalist olarak önlüğü alan isim

Masterchef'in ana kadroya giren yarışmacıları merakla takip ediliyor.Masterchef'in ilk 9 ana kadro yarışmacısı belli olmuştu. 11 Ağustos akşamı yayınlanan bölümle Masterchef'in 10. finalisti ve önlüğü alan ismi belli oldu. Peki MasterChef 2022 ana kadroya kim girdi? MasterChef Türkiye 11 Ağustos kim finalist oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 11 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ana kadro seçimlerinin 10'uncusunda şefler yarışmacılardan ilk etapta sevilen tatlılardan biri olan tarte tatin hazırlamalarını istedi. Süre sonunda turu geçen isimler Ege, Vural, Yağız, Erkan, Burak ve Ayşegül oldu.

İkinci etaba kalan yarışmacılardan dana kıyma ile yaratıcı tabak yapmaları istenildi. Yapılan değerlendirilmenin ardından yarışmcılar son ikiye kaldı 10. önlüğü ile ana kadroya giren isim Yağız oldu. MasterChef 2022 kadrosuna katılan Yağız'ın önlüğünü Danilo şef giydirdi.

MASTERCHEF 2022 KİMLER ANA KADROYA GİRDİ?

Yarışmanın ilk turunda ana kadroya seçilen isimler şöyle: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma ve Melih, Büşra ve Fatmanur, Tayfun, Yağız.

Yedek yarışmacılar ise: Doğukan, Başar, Atike seçildi.



