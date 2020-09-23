Masterchef levrek marin tarifi

MasterChef Türkiye'de jüri üyeleri yarışmacılardan salaş balıkçı menüsü hazırlamalarını istedi. Çeşitli balık tarifleri arasında en çok merak edilen tarif levrek marin oldu. İnternette kullanıcılar tarafından aratılmaya başlanan levrek marin tarifinin detaylarını sizler için ele aldık, buyursunlar.

MALZEMELER

2 adet levrek fileto

1,5 adet lime suyu

Bir adet soğan

Bir adet lime kabuğunun rendesi

1/2 adet portakal kabuğu rendesi

Bir adet portakal suyu

Bir yemek kaşığı taneli hardal

Bir tatlı kaşığı tane karabiber

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Soğanı soyun ve ince uzun doğrayıp bol tuzla ovun.

Tuzla ovduğunuz soğanı su dolu bir kabın içinde bir saat kadar bekletin. Sonrasında suyunu süzün.

Geniş bir kabın içinde lime suyunu, portakal suyunu, kabukları, hardalı, tuzu, şekeri ve zeytinyağını karıştırın.

Levrekleri jülyen doğrayın ve sosa koyun. Karabiber, soğan ve defne yaprağını da kaba ekledikten sonra üzerini streçle kapatın ve bir gece buzdolabında bekletin.

Ertesi gün servis edebilirsiniz.



