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Masterchef levrek marin tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef 2020'de dün akşam yarışmacılar salaş balıkçı menüsü hazırlamak için kıyasıya mücadele verdi. Menüde yer alan levrek marin ise izleyiciler tarafından en çok merak edilen tarif oldu. İşte levrek marin detayları.

Masterchef levrek marin tarifi

MasterChef Türkiye'de jüri üyeleri yarışmacılardan salaş balıkçı menüsü hazırlamalarını istedi. Çeşitli balık tarifleri arasında en çok merak edilen tarif levrek marin oldu. İnternette kullanıcılar tarafından aratılmaya başlanan levrek marin tarifinin detaylarını sizler için ele aldık, buyursunlar.

MALZEMELER

2 adet levrek fileto
1,5 adet lime suyu
Bir adet soğan
Bir adet lime kabuğunun rendesi
1/2 adet portakal kabuğu rendesi
Bir adet portakal suyu
Bir yemek kaşığı taneli hardal
Bir tatlı kaşığı tane karabiber
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir adet defne yaprağı

YAPILIŞI

Soğanı soyun ve ince uzun doğrayıp bol tuzla ovun.
Tuzla ovduğunuz soğanı su dolu bir kabın içinde bir saat kadar bekletin. Sonrasında suyunu süzün.
Geniş bir kabın içinde lime suyunu, portakal suyunu, kabukları, hardalı, tuzu, şekeri ve zeytinyağını karıştırın.
Levrekleri jülyen doğrayın ve sosa koyun. Karabiber, soğan ve defne yaprağını da kaba ekledikten sonra üzerini streçle kapatın ve bir gece buzdolabında bekletin.
Ertesi gün servis edebilirsiniz.

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