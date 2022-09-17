MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 16 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 16 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

17.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastercehf Türkiye yemek yarışması programı ilgiyle takip ediliyor. Masterchef'in 16 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde Masterclass oyunu gerçekleşti. İlk etapta Somer şefin Ali nazik tarifini yapan yarışmacılar ikinci etapta bilgi yarışmasına tabi tutuldular. Son etapta ise yarışmacılar çökertme kebabının malzemelerinden yaratıcılık tabağı çıkarmaya çalıştılar. Peki, Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 16 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 16 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass' kim kazandı? sorusu merak ediliyor. MasterChef yemek programının 16 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde MasterClass oyunu gerçekleşti. 2 etapta yarışan MasterChef yarışmacıları MasterClass ödülünün sahibi olabilmek için mücadele ettiler. Peki, MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 16 Eylül Cuma MasterChef MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte merak edilenler...

masterchef kapakk

MASTERCHEF MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

İlk turda Ali Nazik tarifi sonrasında elenen isimler, Serpilay, Kıvanç, Atike, Gamze, Ayaz ve Fatma Nur oldu. Yarışmacının ikinci turunda ise bilgi yarışması yapıldı. İkinci turda elenen isimler; Kaan, Tayfun, Metin, Burak ve Vural oldu. Üçüncü turda ise yaratıcılık etabı oynandı.

MasterChef Türkiye'de 16 Eylül 2022 akşamı MasterClass'ı kazanan yarışmacı Görkem oldu.

16 eylül masterclass kazanan

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Somer şef, Masterchef Masterclass ödülünü açıkladı. Somer Sivrioğlu, Singapur'a gideceğini ve oranın yemeklerini yorumlayacağını, kazanan yarışmacının ise Sivrioğlu'nun asistanı olarak Singapur'a gideceğini belirtti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam yıldızı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz...Yeşilçam yıldızı Necla Nazır yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz...
Arka Sokaklar'ın Tekin'i etrafa aldırış etmedi! Öpüşürken yakalandıArka Sokaklar'ın Tekin'i etrafa aldırış etmedi! Öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun derin göğüs dekolteli paylaşımı büyüledi!Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun derin göğüs dekolteli paylaşımı büyüledi!
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef Somer Sivrioğlu masterclass somer şef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kürt seçmene ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

Kürt seçmene ‘Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? diye soruldu…

Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den kahreden haber!

Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den kahreden haber!

Sokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldı

Sokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldı

Yasak da kâr etmedi! Binlerce ihlal var: Otomobil satışında ‘Kemal Bey, Murat Bey’ yöntemi

Yasak da kâr etmedi! Binlerce ihlal var: Otomobil satışında ‘Kemal Bey, Murat Bey’ yöntemi

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat

AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi

İlginizi Çekebilir

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.