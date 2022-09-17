Masterchef Masterclass'ı kim, hangi yarışmacı kazandı? 16 Eylül Masterchef Masterclass ödülü neydi?

Masterchef Masterclass' kim kazandı? sorusu merak ediliyor. MasterChef yemek programının 16 Eylül Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde MasterClass oyunu gerçekleşti. 2 etapta yarışan MasterChef yarışmacıları MasterClass ödülünün sahibi olabilmek için mücadele ettiler. Peki, MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 16 Eylül Cuma MasterChef MasterClass oyununda hangi yarışmacı birinci oldu? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF MASTERCLASS’I KİM KAZANDI?

İlk turda Ali Nazik tarifi sonrasında elenen isimler, Serpilay, Kıvanç, Atike, Gamze, Ayaz ve Fatma Nur oldu. Yarışmacının ikinci turunda ise bilgi yarışması yapıldı. İkinci turda elenen isimler; Kaan, Tayfun, Metin, Burak ve Vural oldu. Üçüncü turda ise yaratıcılık etabı oynandı.

MasterChef Türkiye'de 16 Eylül 2022 akşamı MasterClass'ı kazanan yarışmacı Görkem oldu.

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

Somer şef, Masterchef Masterclass ödülünü açıkladı. Somer Sivrioğlu, Singapur'a gideceğini ve oranın yemeklerini yorumlayacağını, kazanan yarışmacının ise Sivrioğlu'nun asistanı olarak Singapur'a gideceğini belirtti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih.

