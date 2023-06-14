MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef All Star 2023 adayı Metin Yavuz ne zaman şampiyon oldu?

Metin Yavuz MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer alabilmek için mücadele edecek yarışmacılardan biri. MasterChef 2022 şampiyonluğuna adını yazdıran Metin Yavuz bu sek All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Metin'in hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Metin Yavuz evli mi? MasterChef Metin'in Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR, NERELİ?

MasterChef Metin Yavuz aslen Bolu'lu ve 24 yaşında. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinciliğie adını yazdırmıştır. Metin Yavuz, İnstagram'da 'metinyavuzx' kullanıcı adıyla yer almaktadır. Yavuz'un 70 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.

2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. İkinci turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu. Metin Yavuz MasterChef 2022 şampiyonu oldu.

MASTERCHEF METİN YAVUZ'UN NİŞANLISI KİM?

MasterChef Metin Yavuz, 19 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı. 24 yaşındaki yarışmacı, evlilik için gün sayıyor.

Çiftin bu pozlarına takipçilerinden övgüler yağdı.



