"Sıfır Bir" oyuncusu Ferit Yanık tasavvufa yöneldi! Değişimiyle şaşırttı! Dini sohbet görüntüleri gündemde

Öznur Yaslı İkier

Adana Sıfır Bir dizisinde “Ozi” olarak bilinen Ferit Yanık tüm hayatını değiştirerek tasavvufa yöneldi. Dini sohbetlere katılan ünlü isim değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Yanık'ın katıldığı bir sohbetten görüntülerine ise adeta yorum yağdı.

İnternet dizisi olarak başlayıp kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Sıfır Bir" dizisinde hayat verdiği “Ozi” karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ferit Yanık şimdi de değişimiyle gündemde.

Oyunculuğu bırakıp tasavvufa yönelen Ferit Yanık bu sayede tüm hayatını değiştirdi. Dini sohbetlere katılan ünlü ismin katıldığı bir sohbetten görüntüleri hızla yayıldı.

Yanık'ın katıldığı sohbette; “Kötü ortamlara girdim. Sıfır Bir’e girdiğimizde gençlere kötü örnek olduk. Silahlı, küfürlü sahneler falan Allah bizi affetsin inşallah.” dediği görüldü.

YORUM YAĞDI

Ferit Yanık değişimiyle şaşırtırken ünlü isme; 'Ozi baba oldu Sofi baba', 'maşallah diyelim', 'Adam', 'Helal kardeşim' gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu Ferit Yanık
