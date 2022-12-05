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MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Metin Yavuz'un güzeller güzeli nişanlısına bakan bir daha baktı

05.12.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Metin Yavuz hakkında merak edilen sorular programın seyircileri tarafından sorgulanıyor. MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunun sonuna yaklaşılırken yarışmada son 8 yarışmacı birincilik için mücadeleye devam ediyor. Yarışmanın ilgi çeken isimlerinden biri olan MasterChef Metin hakkında bazı detaylar merak edildi. Öte yandan MasterChef Metin Yavuz'un güzeller güzeli nişanlısına bakan bir daha baktı. Peki, MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Metin Yavuz'un güzeller güzeli nişanlısına bakan bir daha baktı

Metin Yavuz MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2022 sezonunda yer alan yarışmacılardan biri. MasterChef 2022 şampiyonluğuna adını yazdırmak isteyen yarışmacılar eleme potasına çıkmamak için en iyi performansı sergilemeye çalışıyorlar. Yarışmacılardan MasterChef Metin'in hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Metin Yavuz evli mi? MasterChef Metin'in Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR?

MasterChef Metin Yavuz aslen Bolu'lu ve 24 yaşında. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinciliğie adını yazdırmıştır. Metin Yavuz, İnstagram'da 'metinyavuzx' kullanıcı adıyla yer almaktadır. Yavuz'un 70 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.

masterchef metin

2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. İkinci turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF METİN YAVUZ'UN GÜZELLER GÜZELİ NİŞANLISI

MasterChef Metin Yavuz, 19 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı. 24 yaşındaki yarışmacı, evlilik için gün sayıyor.

MasterChef Metin'in sevgilisi

Çiftin bu pozlarına takipçilerinden övgüler yağdı.

masterchef metin yavuz ve nişanlısı


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