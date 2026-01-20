Vücudundan kilolarla dolu çıkarttırdı! Danla Bilic bir kez daha ameliyat olacak

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı olay olan ünlü isim bir süredir yanlış operasyon sonucu tüm vücuduna yayılan dolgularla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz aylarda 5'nci ameliyatını olan ünlü isim 6. ameliyatın yolda olduğunu söyledi.

Bilic, 'Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası' ifadelerini kullandı.