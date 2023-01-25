MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef Metin Yavuz ve nişanlısı Ecem Eseler 2. Sayfa'da!

MasterChef Metin Yavuz ve nişanlısı Ecem Eseler 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te şampiyon olarak ipi göğüsleyen Metin Yavuz 2. Sayfa programının ardından tekrar gündem oldu. Peki, MasterChef Metin Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef Metin Yavuz ve nişanlısı Ecem Eseler hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF METİN YAVUZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Bolu Mengenli olan Metin Yavuz 25 yaşındadır. 2014 yılından beri aşçılıkla ilgileniyor.

MasterChef finalisti Metin Yavuz 2019'da katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci oldu..

METİN YAVUZ'UN NİŞANLISI ECEM ESELER KİMDİR?

Masterchef 2022'nin ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz 18 Mart 2022 tarihinde Ecem Eseler ile nişanlandı.



