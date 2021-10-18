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MasterChef Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında ve nereli?

18.10.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milhan Erdem, 17 Ekim akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde MasterChef'e veda eden isim oldu. Programın en genç yarışmacılarından biri olan Milhan Erdem kariyeri için İstanbul'a taşındı. Milhan Erdem eğitim hayatına Kütahya'da başladı. İşte merak edilenler...

MasterChef Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında ve nereli?

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef'te dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Milhan Erdem, MasterChef'te elenen isim oldu. Erdem Instagram'da "milhanerdemm" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor ve 65 bin 100 takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

MasterChef Milhan Erdem kimdir? Milhan Erdem kaç yaşında ve nereli?

MİLHAN ERDEM KİMDİR?

Aslen Kütahyalı olan Milhan Erdem 20 yaşındadır. Kütahya doğumlu Milhan Erdem, Yoncalı Otelcilik ve Turizm Lisesini tamamladı. Erdem, ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok yarışmada kendisini gösterdi. Katıldığı yarışmalarda derece alan Erdem, mesleğini aşk ile yaptığını ifade etti. Erdem, 2019'da Antalya EXPO'da düzenlenen yarışmada 'Yılın Altın Genç Şefi' ödülünü aldı.

Milhan Erdem, genç yaşında Antalya, Marmaris ve Almanya’da stajlarını yaptı. Kırgızistan'a Türk yemeklerini tanıtan Erdem, Türkiye'ye döndükten sonra Nişantaşı'ndaki Lübnan mutfağında görev yapmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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