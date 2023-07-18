MasterChef Murat Özdemir'in son halini görenler şaştı kaldı! Bakın şimdi ne yapıyor

MasterChef’te yarıştığı sezonda dikkat çeken isimlerden biri olan Murat Özdemir’in son halini görenler gözlerine inanamadı. Yarışmadan diskalifiye olan Özdemir daha sonra skandallarla gündeme gelmişti.

Papağana yaptığı işkence görüntüleriyle tepki çeken MasterChef Murat polise karşı olumsuz tavırları nedeniyle de eleştiri almıştı.

Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören MasterChef Murat yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Özdemir lokma ve pilav satmaya başladı.

MasterChef Murat cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma ve pilav dağıtımı gerçekleştiriyor.



