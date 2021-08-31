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  4. Masterchef Murat'tan yeni skandal! Polise rüşvet teklif ederken gözaltına alındı

Masterchef Murat'tan yeni skandal! Polise rüşvet teklif ederken gözaltına alındı

31.08.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adını 2018 yılında katıldığı Masterchef yarışma programıyla ve ardından da papağanına işkence yaptığı görüntülerle uzun süre gündem olan eski Masterchef yarışmacısı Murat Özdemir, bu defa arabası trafikten çekilmek istenirken, polise tomarla para rüşvet teklif ettiği görüntülerle gündemde.

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvan severler tarafından tepki toplamıştı.

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Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti.

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POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Yeni bir skandalla gündeme gelen Murat Özdemir, bu sefer otomobilinin çekilmesini engellemeye çalışan Özdemir, polislere ve görevlilere rüşvet teklif ederken görüntülendi.
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Arabasının çekildiğini gören Murat Özdemir, el çantasından bir tomar para çıkardı ve ekiplere tepki gösterdi.


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