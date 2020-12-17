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MasterChef Mustafa Aydın Survivor 2021'de mi yarışacak? MasterChef Mustafa "Survivor efor testlerini geçtim"

17.12.2020 22:56 | Son Güncelleme:
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MasterChef Mustafa Aydın Survivor 2021'de mi yarışacak? MasterChef Mustafa "Survivor efor testlerini geçtim"

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz yıl en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mustafa Aydın, Survivor 2021'de yarışmaya hazırlanıyor. MasterChef Mustafa Survivor 2021 için efor ve parkur testlerini geçtiğini ifade ederek "Gitmeyi çok istiyorum ve kendime güveniyorum" dedi. MasterChef 2019 yarışmacısı Mustafa Aydın

MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe yayınlanan son bölümünde MasterChef 2019 yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk oldu. Ünlü şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.

Şeflerin sorusu üzerine ise Mustafa, Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testlerini başarıyla geçtiğini söyledi. Seçmeler sırasında parkuru da tamamladığını ifade eden Mustafa Aydın, "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testlerini de güzel geçtim. Parkuru da tamamladım. Parkurda kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" dedi.

mustafa

SURVIVOR'UN İLK YARIŞMACILARI BELLİ OLMUŞTU

Acun Ilıcalı Survivor 2021'in ilk yarışmacısının Issız Adam filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya'nın da Survivor'da yarışacağı belli olmuştu.

Diğer yandan ise Survivor 2021 için oyuncu Öykü Çelik, MasterChef'in eski yarışmacısı Celal Sarıgül'ün de adı geçiyor.


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