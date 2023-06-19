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MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef yedek yarışmacısı Mustafa Aydın'ın hayatı ve biyografisi

19.06.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İlk grup yarışmacılarından beş yarışmacı ana kadroya girerken iki isim yedek kadroya girdi. Bu iki isimden biri de MasterChef Mustafa oldu. Peki, MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef yedek yarışmacısı Mustafa Aydın hangi sene yarıştı?

MasterChef Mustafa kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef yedek yarışmacısı Mustafa Aydın'ın hayatı ve biyografisi

MasterChef Mustafa yedek yarışmacılardan biri oldu. Ekanların sevilen yemek yarışması MasterChef'ye ana kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 19 Haziran Pazartesi günü yayımlanan MasterChef All Star'da Mustafa Aydın ve Faruk Batuhan Öner ilk yedek yarışmacılar oldu. MasterChef Mustafa hakkındaki detaylar hızla sorgulanıyor. İşte MasterChef yedek yarışmacısı Mustafa Aydın'ın hayatı...

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Aydın 32 yaşındadır. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Küçüklüğünden beri tatillerde dayısının pastanesinde çalıştı. Daha sonra lise bitince mutfaklara girip çalışmaya karar verdi. Şef adında bir köpeği var. Aşçılığa soğuk mezeci olarak başladı.

MASTERCHEF KAPAK

İtalyan mutfağında ve İngiliz mutfaklarında çalıştı. Farklı mutfakları öğrenmek ve kendimi geliştirmeyi seviyor. MasterChef Mustafa Aydın şimdilerde, Kadıköy'de sokak lezzetlerini hazırladığı restoranında mesleğine devam ediyor. 2019 yılında MasterChef'te yarışan Mustafa 10. olarak elenmişti.

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