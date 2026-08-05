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Georgina Rodriguez fiziği eleştirilince beyaz bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi!

Cristiano Ronaldo ile düğün hazırlığında olan Georgina Rodriguez, beden eleştirilerine sert yanıt verdi. "Kıvrımlarımı seviyorum" diyen ünlü isim, yaptığı beden olumlama mesajıyla sosyal medyada gündem oldu.

Georgina Rodriguez fiziği eleştirilince beyaz bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi!

Nişanlısı Cristiano Ronaldo ile bu hafta evlenmeye hazırlanan Georgina, son günlerde maruz kaldığı acımasız beden eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Georgina Rodriguez, beyaz bikinisiyle verdiği pozları paylaşarak dikkat çekti ve yaptığı güçlü beden olumlama mesajında "Kıvrımlarımı seviyorum" dedi.

Ünlü isim değişen fiziği hakkında yapılan yorumlara karşı sessiz kalmayarak şu ifadeleri kullandı:

Georgina Rodriguez fiziği eleştirilince beyaz bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi! 1

"Vücudum değişecek; tıpkı tüm kadınların vücutlarının değiştiği gibi. Umarım uzun yıllar boyunca değişmeye devam eder, çünkü bu hâlâ hayatta olduğum anlamına gelir. Bir gün güçlü kadınlar olacak kızlarıma ve onların babası olarak taşıdığı değerlerle gurur duyduğum Cris'e öğretmek istediğim en önemli şey; bir insanın değerinin asla dış görünüşüne ya da yabancıların fikirlerine bağlı olmadığıdır."

Georgina Rodriguez fiziği eleştirilince beyaz bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi! 2

"KIVRIMLARIMI SEVİYORUM"

Rodriguez, pozitif düşünmeye çalışmanın kendisini de güçlü tuttuğunu belirterek, son günlerde teknede çekilen fotoğrafları nedeniyle birçok yorum aldığını söyledi.

Georgina Rodriguez fiziği eleştirilince beyaz bikinisini giyip kıvrımlarını sergiledi! 3

Georgina Rodriguez paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Kıvrımlarımı seviyorum. Seçtiğim bedende özgürce yaşamayı seviyorum. Beni taşıyan, hayat yaratmama, düşmeme ve yeniden ayağa kalkmama izin veren bu bedenin her hâli saygıyı, sevgiyi ve minnettarlığı hak ediyor."

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Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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