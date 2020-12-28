MasterChef ne zaman bitecek? MasterChef Türkiye 2020 büyük finali ne zaman? İşte final tarihi

MasterChef Türkiye 2020’de final haftası programı açıklandı. Final haftasına kalan Barbaros, Serhat ve Emir’e Somer Şef MasterChef final haftasında neler olacak tek tek açıkladı. Bu haftanın konseptini şeflerin belirleyeceğini, yemeklerin ise yaratıcılık üzerine olduğu açıklayan Somer şef, MasterChef büyük final tarihini de açıkladı. 17 Temmuz'da yeni sezona başlayan MasterChef'in 6 aylık ekran yolculuğu sona erecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL HAFTASI PROGRAMI

28 Aralık Pazartesi akşamı yeni bölümde konsept zeytinyağlı olacak ve yapılacak üç yemekten şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı, ilk finalist olacak.

ELEME NE ZAMAN OLACAK?

29 Aralık Salı akşamı ise MasterChef 132. bölümde konsept tereyağı olacak. Buna uygun olarak başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan üç yemeğin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu en yüksek puanı alan yarışmacı ikinci finalist olurken diğer yarışmacı MasterChef Türkiye 2020 üçüncüsü olarak veda edecek.

MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK!

MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve büyük final iki gün sürecek. İlk gün, 2 Ocak Cumartesi günü yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bunlardan bir tanesinde sadece dört temel ürün kullanılarak yapılan bir ana yemek olacak. İkinci oyunda MasterChef’e geldikleri tabağın aynısını yapacaklar. Üçüncü oyunda ise hayatlarını değiştiren yemeği yapmaları istenecek.