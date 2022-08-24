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MasterChef nevzine tatlısı tarifi! Nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

24.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde şefler, yarışmacılardan nevzine tatlısını hazırlamalarını istedi. Yeni bölüm sorası Kayseri'de çokça meşhur olan tatlının tarifi ve malzemeleri merak edildi. Peki nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte MasterChef nevzine tatlısı tarifi ve malzemeleri...

MasterChef nevzine tatlısı tarifi! Nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam nevziye tatlısı yapıldı. Jüri koltuğunu Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı yarışmada şefler, yarışmacılardan nevzine yapmalarını istedi. Nevzine tatlısı; ceviz, tahin ve pekmez ile hazırlanan bir tatlı olarak bilinmektedir. Genel olarak, Kayseri'de çokça yapılmaktadır. Peki nevzine tatlısı nasıl yapılır?

NEVZİNE TATLISI MALZEMELERİ NELER?

Şerbeti için;

Yarım su bardağı üzüm pekmez
Bir kaç damla limon suyu
2,5 su bardağı şeker
2 su bardağı su

Hamuru için;

1 su bardağı ceviz içi
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
125 gram oda ısısında tereyağı
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı tahin
1 yemek kaşığı sirke

NEVZİNE TATLISI TARİFİ!

Şerbeti hazırlamak için su ve şeker bir tencereye alınır ve şeker eriyene kadar karıştırılır. Şekerli su 10 dakika kaynatıldıktan sonra tencerenin içinde limon eklenerek 3 dakika daha kaynatılır. Ocaktan alınan şerbet dinlendirilir. Daha sonra pekmez ilave edilip karıştırıldıktan sonra soğumaya bırakılır.

Hamuru için tereyağı, süt, sıvı yağ, sirke, tahin ve kıyılmış ceviz derin bir kaba alınarak iyice karıştırılır. Un ve kabartma tozu yavaş yavaş eklenerek karıştırılıp yumuşak bir hamur elde edilir. Yağlanan fırın kabına dökülen hamura çatalla çizikler atılır. Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir.

Pişen hamur ilk sıcağı çıkana kadar dinlendirilir. Daha sonra kare şeklinde dilimlenir.
Soğuk şerbet tatlı hamuruna yavaş yavaş dökülür. 1 saat dinlendirilen tatlı, ceviz ve tahinle süslenir. Yanında dondurma ya da kaymak ile servis edilebilir. Afiyet olsun!

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