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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Dilara'ya sert tepki!

01.12.2023 21:25 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla izleniyor. Büyük ödül için yarışmacılardan kestane ile yemek yapmaları istendi. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 1 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Dilara'ya sert tepki!

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı ise merak edildi. Cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Yeni bölümde yarışmacılar kestane ile yemekler yaptılar. İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve 100.000 TL büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Barbaros ve Hasan'ın kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım gecenin sonunda belli olacak.

Düelloyu kazanan takım ise 2.turda ödülü kazanmak için rekabet edecek.

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MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan kestane ile beş çeşit yemek yapmalarını istedi.

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Mavi takım ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Farklı tarzda yemeklerin yapıldığı gecede, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ödül oyununu kazanan isim gecenin sonunda belli olacak.


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