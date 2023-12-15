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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu?

15.12.2023 22:52 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı ise merak edildi. Cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Gecede muradiye çorbası, cennet künkü, kestaneli lahana sarması, balıklı pilav ve Bursa pideli köfte yapıldı. Yemeğini en başarılı yapan büyük ödülün sahibi olacak. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 15 Aralık MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülü kimin?

MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla izleniyor. Bursa'da yapılan son dış çekimde büyük ödül için yarışmacılardan Bursa yemekleri yapmaları istendi. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak edildi. İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve 100.000 TL büyük ödülün sahibi...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Eren ve Dilara'nın kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım gecenin sonunda belli olacak.

Düelloyu kazanan takım ise 2.turda ödülü kazanmak için ter dökecek.

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MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan Bursa'ya özgü yemekler ve ikinci etapta da şef tabağı yapmalarını istedi.

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Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar yemeklerini yaptılar. Kıyasıya geçen mücadelede yarışmacılardan en başarılı tabak yapanlar ikinci etaba kaldı ve sonrasında oynanacak olan oyunla da MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün sahibi belli olacak.

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