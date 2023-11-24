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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 24 Kasım MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? Öğretmenler Günü özel!

24.11.2023 21:18 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla izleniyor. Büyük ödül için 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, yarışmacıların öğretmenleri çağırıldı. Yarışın sonunda bir yarışmacı 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef ödül oyununun kazananı ve 100.000 TL büyük ödülün sahibi...

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı ise merak edildi. Cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü yine 100.000 TL olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Yeni bölümde yarışmacılar öğretmenleri ile birlikte yemekler yaptılar. MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülünün kazananı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Alican ve Batuhan'ın kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım belli olacak.

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MASTERCHEF ALL STAR 100.000 TL ÖDÜL KİMİN OLDU?

MasterChef'in son bölümünde şefler yarışmacılardan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel öğretmenleriyle birlikte yemekler yapmaları istendi.

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Mavi takım ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Farklı tarzda yemeklerin yapıldığı gecede, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ödül oyununu kazanan isim gecenin sonunda belli olacak.

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En başarılı tabağı hazırlayan isim büyük ödülün sahibi olmaya hak kazanacak.

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