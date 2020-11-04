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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı

04.11.2020 00:57 | Son Güncelleme:
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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te bir ilk olan ödül oyununda yarışmacılar 25 bin TL'lik para ödülünü kazanabilmek için yarıştı. İlk oyunu kazanan takım, ikinci oyunda ise kendi arasında mücadele etti. Şeflerin kararıyla ise bir yarışmacı ödülü kazandı. Peki MasterChef 2020'de ilk kez oynanan ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de para ödülünü kazanan yarışmacı.

MasterChef'te yarışmacılar ilk defa ödül oyununda mücadele etti. MasterChef ödül oyunu, ilk olarak takım oyunu olarak oynandı. Takımlar, kendilerine istenilen yemekleri yaptı. İlk oyunu kazanan takım, daha sonra kendi içinde bir oyu daha oynadı. Bu oyunu kazanan yarışmacı, 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'de ödül oyunu takım kaptanları ile başladı. Kaptanlar, üç çeşit yemeğin ne olacağına takım arkadaşlarına danışarak karar verdi. Bu şekilde market alışverişi yaptıktan sonra planladığı yemekleri yapmaya başladı. Sonra bir anda Danilo Şef, kaptanları durdurdu. Sonrasında kaptanlar, takımlardan ikişer arkadaşlarını seçti ve onları yönlendirmeye başladı.

Kaptanlar, yemeğe dokunmayacak, sadece nasıl yapacaklarını söyleyeceklerdi. Serhat, kırmızı takımdan Özgül ve Barbaros'u, Emir ise mavi takımdan Eray ve Esra'yı seçti.

Oyun bu şekilde devam ederken şefler, yarışmacıların değişmesini istedi. Kırmızı takımdan Özgül - Barbaros yukarı çıkarken Uğur ve Ebru tezgah başına geçti. Mavi takımda ise Eray - Ebru ikilisi yerine Sefa, Furkan ve Ayyüce yemeklerin yapımına devam etti. Son kısımda ise şefler, tüm yarışmacıların aşağıya inmesini istedi. Bu andan sonra yemekler tüm takım olarak yapılmaya başlandı. Süre bitiminde kaptanları yemekleri şeflerin tadımına sundu.

Şefler, tadım sonrasında hangi takımın daha başarılı olduğunu açıkladı. Şeflerin oybirliği ile MasterChef'te ödül oyunu ilk turunda kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE 25 BİN LİRA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de ilk ödül oyununda kırmızı takım yarışmacıları ikinci tura çıktı. Bu turda yarışmacılara, üstü kapalı olarak sunulan beş taze baharattan seçim yapmaları istendi. Yarışmacılar, kapakları kaldırarak şanslarına düşen taze baharat ile yapacakları yemekleri tasarladı. Ve ona göre market alışverişi yaptı.

Her yarışmacı, bu baharatlar yaratıcı bir yemek yaparak şeflerin beğenisine sundu. Şefler, yapılan yemeklerin tadına baktıktan sonra ilk olarak beşinci olan isim açıklandı. Ebru, ödül oyununda 5. olurken Özgül 4. olarak tamamladı. Gecenin üçüncüsü ise Serhat oldu.

Şeflerin oybirliği ile gecenin en iyi yemeğini yaparak 25 bin liralık para ödülünü kazanan, ödül oyununu kazanan Uğur oldu.

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