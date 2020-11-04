MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te 25 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı

MasterChef'te yarışmacılar ilk defa ödül oyununda mücadele etti. MasterChef ödül oyunu, ilk olarak takım oyunu olarak oynandı. Takımlar, kendilerine istenilen yemekleri yaptı. İlk oyunu kazanan takım, daha sonra kendi içinde bir oyu daha oynadı. Bu oyunu kazanan yarışmacı, 25 bin liralık ödülün sahibi oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020'de ödül oyunu takım kaptanları ile başladı. Kaptanlar, üç çeşit yemeğin ne olacağına takım arkadaşlarına danışarak karar verdi. Bu şekilde market alışverişi yaptıktan sonra planladığı yemekleri yapmaya başladı. Sonra bir anda Danilo Şef, kaptanları durdurdu. Sonrasında kaptanlar, takımlardan ikişer arkadaşlarını seçti ve onları yönlendirmeye başladı.

Kaptanlar, yemeğe dokunmayacak, sadece nasıl yapacaklarını söyleyeceklerdi. Serhat, kırmızı takımdan Özgül ve Barbaros'u, Emir ise mavi takımdan Eray ve Esra'yı seçti.

Oyun bu şekilde devam ederken şefler, yarışmacıların değişmesini istedi. Kırmızı takımdan Özgül - Barbaros yukarı çıkarken Uğur ve Ebru tezgah başına geçti. Mavi takımda ise Eray - Ebru ikilisi yerine Sefa, Furkan ve Ayyüce yemeklerin yapımına devam etti. Son kısımda ise şefler, tüm yarışmacıların aşağıya inmesini istedi. Bu andan sonra yemekler tüm takım olarak yapılmaya başlandı. Süre bitiminde kaptanları yemekleri şeflerin tadımına sundu.