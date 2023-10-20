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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star büyük ödül kimin oldu? Yarışma tarihinde bir ilk!

20.10.2023 20:40 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star ödül oyunu bu akşam yine heyecanla beklendi. Kırklareli'de gerçekleştirilen çekimlerde ilginç anlar yaşandı. Yarışın sonunda bir yarışmacı MasterChef tarihinde bir ilk olan büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmayı kimin kazandığı, büyük ödülü hangi yarışmacının aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 20 Ekim MasterChef All Star büyük ödül kimin oldu? Yarışma tarihinde bir ilk!

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Kırmızı ve Mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği gecenin kazananı merak edildi. Her hafta cuma akşamları oynanan oyunda MasterChef All Star büyük ödülü bir arsa olarak açıklandı. Yemeğini en başarılı yapan yarışmacı MasterChef tarihinde ilk defa verilen, Kırklareli'deki arsa ödülünün sahibi olacak. İşte 20 Ekim MasterChef All Star büyük arsa ödülü kazanan yarışmacı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam ödül oyunu oynanıyor. Alican ve Barış'ın kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. Zorlu geçen mücadelenin ardından başarılı olan takım ilk etabın kazananı olacak.

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İkinci etap ise ilk etabı kazanan takım arasında oynanacak. Verilen süre ile beraber yarışmacılar en iyi menüyü hazırlamak için zamanla yarışacaklar. Sürenin ardından yarışmacıların yemekleri konuk jüriler tarafından değerlendirilecek.

MASTERCHEF ALL STAR BÜYÜK KİMİN OLDU?

İlk turun ardından ikinci etapta ise bu kez kazanan takım kendi arasında yarışacak. Bu turda şefler yarışmacılardan yeni bir konseptte yemekler isteyecek.

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Verilen süre sonunda en iyi tabağı yapan isimler seçilecek. Seçilen isim arasından en başarılı tabağı yapan ödülü kazanacak.

YARIŞMA TARİHİNDE İLK DEFA...

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde yarışma tarihinde yaşanacak bir ilk gerçekleştirilecek. Kırklareli'de gerçekleştirilen çekimlerde gecenin kazananına arsa verileceği açıklandı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te ilk kez bir arsa ödülü verilecek.

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Gecenin kazananı henüz belli olmadı. Arsayı kazanan isim açıklandığında detaylara heberimizden ulaşabilirsiniz.


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