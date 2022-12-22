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MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? İşte 22 Aralık Perşembe günü MasterChef'te büyük ödülün kazananları

22.12.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık akşamı yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. 2022 MasterChef sezonunun elenen yarışmacılarının konuk olduğu bu bölümde ödül oyununun kazananları ve büyük ödül seyirciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Finale adını yazdıracak yarışmacının belirlenmesine geri sayım devam ederken yarışmacılar büyük ödül için mücadele ettiler. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? İşte 22 Aralık Perşembe MasterChef'te büyük ödülün kazananları

MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül neydi? İşte 22 Aralık Perşembe günü MasterChef'te büyük ödülün kazananları

MasterChef 2022 şampiyonluğuna adını yazdırmak isteyen yarışmacılar canla başla mücadele etmeye devam ediyorlar. Ödül oyunu heyecanı yaşanan MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan bölümüne sezonun elenen yarışmacıları dahil oldu. Peki, MasterChef ödül oyunun kazananı kim, hangi yarışmacı oldu? İşte 22 Aralık 2022 MasterChef Türkiye'de yaşananlar ve büyük ödülün kazananları...

MASTERCHEF 22 ARALIK ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te yarışmacılar, elenen yarışmacılar ile ödül oyununda mücadele verdiler.

Günün sonunda ödül oyununu kazanan yarışmacılar belli olacak.

MASTERCHEF 22 ARALIK BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye yemek yarışması programında 22 Aralık akşamı ödül oyunu oynanıyor. Merakla beklenen büyük ödül henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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