MasterChef Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri malzemeleri, tarifi ve püf noktası…

Hamur, patates, nohut, tuz, kimyon, ıspanak, soğan, kabartma tozu gibi birçok malzemelerle yapılan Panu Puri yemeğinin tarifi zor görünse de püf noktalarını bilmek mutfakta işi kolaylaştırıyor. Panu Puri yemeğini yapmak için aşağıdaki aktardığımız detayları dikkatlice okuyunuz…
Patatesleri ve nohutları haşlayıp püre haline getirelim, baharatlarla zenginleştirelim.
Bir şişe sodayı buzluğa koyup donma kıvamına gelene kadar bekletelim.
irmik, un, tuzu bir kapta karıştırıp sodayı ekledikten sonra yopuralım. Yoğuduktan sonra dinlendireim.
İrmik hamurunu çok ince şekilde açıp uvucumuzda yuvarlak şekil verelim. Fincan boyutunda olsun. Hamurları kızgın yağa atalım ve kızatalım.
Balkabağını ve havucu haşlayıp püre haline getirelim. İçine tane kişniş, renkli tane biberleri parçalayıp ekleyelim, satay sos ve kırılmış yer fıstığı ekleyelim.
Ispanağı soğan ile birlikte zeytinyağında kavurup, garam masala ve siyah sarımsak ekleyelim.
Demirhindileri sıcak suda bekletelim.
Ardından tüm malzemeleri ve demirhindileri bir blender yardımı parçalayıp karıştıralım.
Son olarak içine su ekleyip karıştırmaya devam edelim.
Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanı közleyelim. Közledikten sonra biberleri ve patlıcanları soyalım. İçine sriracha ve madras köri sos ekleyelim.
Kabaran hamurların ortasını çay kaşığı arkası ya da makas yardımı ile açalım ve içlerine hazırladığımız dolgulardak koyalım. Üzerini süsleyelimç
İrmik
Hamur
Un
Soda
Hamur Kabartma Tozu
Tuz
Patatesli iç dolgusu için
Haşlanmış Nohut
Patates
Kimyon
Pul biber
Üzerine kimyonla kavrulmuş nohut taneleri
Tuz
Ispanaklı iç dogu malzemeleri
Soğan
Ispanak
Zeytinyağı
Tuz
Gram masala
Siyah sarımsak
Üzerine yoğurt ve kimyon
Balkabaklı iç dolgu malzemeleri
Havuç
Balkabağı
Renkli tane biberler
Tane kişniş
Peanut satay sos
Yer fıstığı
Üzerine Safran
Patlıcanlı iç dolgu malzemeleri
Patlıcan
Kırmızı kapya biber
Sriracha
Madras köri sos
Üzerine Kırmızı soğan
Suyunu hazırlamak için
Taze nane
Taze kişniş
Yeşil cin biber
Taze zencefil
Kaya tuzu
Kimyon
Demirhindi
Garam Masala
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