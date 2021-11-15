MasterChef Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri malzemeleri, tarifi ve püf noktası…

Hamur, patates, nohut, tuz, kimyon, ıspanak, soğan, kabartma tozu gibi birçok malzemelerle yapılan Panu Puri yemeğinin tarifi zor görünse de püf noktalarını bilmek mutfakta işi kolaylaştırıyor. Panu Puri yemeğini yapmak için aşağıdaki aktardığımız detayları dikkatlice okuyunuz…

PANİ PURİ NASIL YAPILIR?

PATATES DOLGUSU İÇİN;

Patatesleri ve nohutları haşlayıp püre haline getirelim, baharatlarla zenginleştirelim.

HAMURU İÇİN;

Bir şişe sodayı buzluğa koyup donma kıvamına gelene kadar bekletelim.

irmik, un, tuzu bir kapta karıştırıp sodayı ekledikten sonra yopuralım. Yoğuduktan sonra dinlendireim.

İrmik hamurunu çok ince şekilde açıp uvucumuzda yuvarlak şekil verelim. Fincan boyutunda olsun. Hamurları kızgın yağa atalım ve kızatalım.

BALKABAĞI DOLGUSU;

Balkabağını ve havucu haşlayıp püre haline getirelim. İçine tane kişniş, renkli tane biberleri parçalayıp ekleyelim, satay sos ve kırılmış yer fıstığı ekleyelim.

ISPANAK DOLGUSU İÇİN;

Ispanağı soğan ile birlikte zeytinyağında kavurup, garam masala ve siyah sarımsak ekleyelim.

SUYU İÇİN;

Demirhindileri sıcak suda bekletelim.

Ardından tüm malzemeleri ve demirhindileri bir blender yardımı parçalayıp karıştıralım.

Son olarak içine su ekleyip karıştırmaya devam edelim.

PATLICAN DOLGUSU İÇİN;

Kırmızı kapya biberleri ve patlıcanı közleyelim. Közledikten sonra biberleri ve patlıcanları soyalım. İçine sriracha ve madras köri sos ekleyelim.

TABAKLAMA İÇİN;

Kabaran hamurların ortasını çay kaşığı arkası ya da makas yardımı ile açalım ve içlerine hazırladığımız dolgulardak koyalım. Üzerini süsleyelimç

PANİ PURİ MALZEMELERİ

İrmik

Hamur

Un

Soda

Hamur Kabartma Tozu

Tuz

Patatesli iç dolgusu için

Haşlanmış Nohut

Patates

Kimyon

Pul biber

Üzerine kimyonla kavrulmuş nohut taneleri

Tuz

Ispanaklı iç dogu malzemeleri

Soğan

Ispanak

Zeytinyağı

Tuz

Gram masala

Siyah sarımsak

Üzerine yoğurt ve kimyon

Balkabaklı iç dolgu malzemeleri

Havuç

Balkabağı

Renkli tane biberler

Tane kişniş

Peanut satay sos

Yer fıstığı

Üzerine Safran

Patlıcanlı iç dolgu malzemeleri

Patlıcan

Kırmızı kapya biber

Sriracha

Madras köri sos

Üzerine Kırmızı soğan

Suyunu hazırlamak için

Taze nane

Taze kişniş

Yeşil cin biber

Taze zencefil

Kaya tuzu

Kimyon

Demirhindi

Garam Masala



