YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. MasterChef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır?

MasterChef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır?

21.07.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef yarışmasında yarışmacılardan patlıcan kebabı yapılması istendi. Ekranların sevilen yemek yarışmasında üçlü düellolarda yarışmacılardan restorana gidildiğinde yenecek kadar kaliteli patlıcan kebabı yapılması istendi. Patlıcan kebabının tarifi vatandaşlar tarafından hızlıca araştırılmaya başlandı. Patlıcan kebabının pratik ve lezzetli tarifini sizler için derledik.

MasterChef Patlıcan Kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır?

Masterchef yarışmasında düelloların yaşanması izleyicilerin yemek tarifi merakını arttırıyor. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılardan patlıcan kebabı yapılması beklendi. Patlıcan kebabının yapılışı ve içinde yer alan malzemeler izleyicilerin dikkatini çeken konular arasına girdi. Patlıcan kebabının nasıl yapıldığı araştırılırken pratik tarifi öğrenilmek isteniyor. Haberimizin devamında patlıcan kebabı tarifini ve malzemelerini bulabilirsiniz.

PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ

4 adet orta boy patlıcan

Köfte için:

500 gr orta yağlı kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 adet yumurta
Maydanoz
1 çay bardağı galeta unu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Kimyon
Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 diş sarımsak
1 adet rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı salça
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber

Üzeri için:

Sivri biber
Domates

PATLICAN KEBABI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yapımı;

Patlıcanları dilimleyip, tuzlu suda yarım saat bekletelim.
Bu aşamada yoğurma kabına kıyma, soğan, sarımsak, yumurta, maydanoz, galeta unu ve baharatları alarak güzelce yoğuralım.
Malzemeler birbiri ile özleştikten sonra harcımızdan parçalar koparalım ve şekil verelim.
Hazırladığımız köftelerimizin üzerini streç ile örterek 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım.
Köftelerimiz dinlenirken bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için tavaya sıvı yağı alalım, üzerine doğradığımız sarımsağı ekleyerek kavuralım.
Üzerine rendelenmiş domates, salça, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştıralım.
Sıcak suyu da ekleyelim, 5 dakika kadar pişirdikten sonra altını kapatalım.
Dinlenen köfteleri ve suyunu süzüp bol su ile yıkadığınız patlıcanları şişe bir patlıcan bir köfte yan yana olacak şekilde sıralayalım. Dilerseniz şiş kullanmadan tepsiye de dizebilirsiniz.
Hazırladığımız çöp şişleri fırın kabına alalım.
Domates ve biberleri koyarak üzerine salçalı sosu gezdirelim ve üzerini fırın torbası ile kapatalım.
Suyu tepsinin büyüklüğüne göre değişir ama yeterli gelmezse bir miktar daha sıcak su ilave edebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim.
30-35 dk sonra kontrol edin patlıcan ve köfteler yumuşamış ise fırın torbasını alıp üzerleri kızarana kadar daha pişirin. Patlıcan kebabımız servise hazır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Ciğer Sarma nasıl yapılır? Ciğer Sarma tarifi nasıl yapılır?MasterChef Ciğer Sarma nasıl yapılır? Ciğer Sarma tarifi nasıl yapılır?
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Ebru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifiEbru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Dilara bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran dizide oynamış...

MasterChef Dilara bakın kimmiş! Meğerse rekorlar kıran dizide oynamış...

Son haline Ezgi Mola'nın yorumu olay oldu! Filiz Akın da destek verdi

Son haline Ezgi Mola'nın yorumu olay oldu! Filiz Akın da destek verdi

Yasak aşk iddiası! Yazışmaları ifşa oldu

Yasak aşk iddiası! Yazışmaları ifşa oldu

Gölgede kalmış bir lezzet! Coğrafi işaretle tescillendi

Gölgede kalmış bir lezzet! Coğrafi işaretle tescillendi

Bursa'nın ünlü lezzetine coğrafi işaret

Bursa'nın ünlü lezzetine coğrafi işaret

Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir?

Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.