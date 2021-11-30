MasterChef Pelin Zaman'ın yeni adresi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Bu sezon MasterChef'in öne çıkan isimlerinden olan ancak son 10 kişi arasına kalamadan yarışmaya veda eden Pelin Zaman, yeni projelerle kamera karşısına geçecek.



Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Pelin Zaman, yemek alanındaki hünerlerini dijital mecralarda gösterme kararı aldı. MasterChef Pelin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bundan sonra YouTube'a özel içerikler çıkaracağını açıkladı.

"SÜRPRİZLERLE SİZLERLEYİM"

Instagram'dan paylaştığı hikayede "Çok yakında sürprizlerle sizlerleyim. Sadece YouTube" yazan Masterchef Pelin takipçilerine kanalına abone olmalarını istedi.

Şu anda 1.2 bin abonesi bulunan yarışmacının 4 ay öncesine ait yemek ve tarif video denemeleri mevcut. Takipçileri MasterChef Pelin'in ne gibi içerikler üreteceğini merak ediyor.





