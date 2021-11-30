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MasterChef Pelin Zaman'ın yeni adresi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

30.11.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de ünlü olan ve adından söz ettiren Pelin Zaman, yarışmadan elenen son isim oldu. MasterChef'in ardından normal hayatına geri dönen Pelin Zaman'ın yeni işi de belli oldu.

MasterChef Pelin Zaman'ın yeni adresi belli oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Bu sezon MasterChef'in öne çıkan isimlerinden olan ancak son 10 kişi arasına kalamadan yarışmaya veda eden Pelin Zaman, yeni projelerle kamera karşısına geçecek.
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Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Pelin Zaman, yemek alanındaki hünerlerini dijital mecralarda gösterme kararı aldı. MasterChef Pelin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bundan sonra YouTube'a özel içerikler çıkaracağını açıkladı.

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"SÜRPRİZLERLE SİZLERLEYİM"

Instagram'dan paylaştığı hikayede "Çok yakında sürprizlerle sizlerleyim. Sadece YouTube" yazan Masterchef Pelin takipçilerine kanalına abone olmalarını istedi.

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Masterchef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisinden destek mesajıMasterchef Pelin Zaman'ın şarkıcı sevgilisinden destek mesajı

Şu anda 1.2 bin abonesi bulunan yarışmacının 4 ay öncesine ait yemek ve tarif video denemeleri mevcut. Takipçileri MasterChef Pelin'in ne gibi içerikler üreteceğini merak ediyor.

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Masterchef
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