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Masterchef Pelin Zaman kimdir? Pelin Zaman kaç yaşında ve nereli? Elendi mi?

29.11.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Zaman, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biriydi. Pelin Zaman 28 Kasım akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde programdan elendi. Böylece Pelin Zaman'ın kim olduğu, hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Masterchef Pelin Zaman kimdir? Pelin Zaman kaç yaşında ve nereli? Elendi mi?

Pelin Zaman jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef programında yer alıyordu. Pelin Zaman MasterChef programına yedeklerden dahil olmuştu. Peki Masterchef Pelin Zaman kimdir? Pelin Zaman kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Masterchef Pelin Zaman kimdir? Pelin Zaman kaç yaşında ve nereli? Elendi mi?

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

2 Mayıs 1988 doğumlu Pelin Zaman 33 yaşındadır. Pelin Zaman, havalimanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışıyor. İşletme Fakültesi’ni tamamlamasının ardından yemeğe olan ilgisinden dolayı iki yıl açık öğretim okuyup aşçılık eğitimi aldı. Birçok ülkeyi gezen Pelin Zaman bir dönem Amerika'da yaşadı. Pelin Zaman Instagram'da, 'pelinzamannn' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Masterchef Pelin Zaman kimdir? Pelin Zaman kaç yaşında ve nereli? Elendi mi?


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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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