MasterChef Risotto tarifi! Evde en pratik Risotto nasıl yapılır? İşte Danilo Şef'in Risotto tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

İtalyan mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alan risotto, MasterChef ile birlikte merak konusu oldu. Özellikle Danilo Şef'in sürekli olarak tarifini verdiği risottoyu bu tarif ile evde kolayca yapabileceksiniz. Peki evde risotto nasıl yapılır? Risottonun malzemeleri neler ve nasıl yapılır?

MASTERCHEF RİSOTTO MALZEMELERİ NELER?

1 yemek zeytinyağı

1 litre et veya tavuk suyu

Tuz

1,5 su bardağı arborio pirinci

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı tereyağı

RİSOTTO TARİFİ!

Öncelikle tavuk ya da et suyunu kaynatın ve sıcak kalmasını sağlayın. Soğan ince ince doğrayın. Maydanozları da ince olmayacak şekilde doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını tencerede eritin. Üzerine soğanları da ilave edip birkaç dakika kavurun.

Daha sonra pirinçleri ekleyip birkaç dakika sürekli karıştırın. Ardından kaynayan tavuk veya et suyunu azar azar pirincin üzerine ilave edin. Pirinçler suyunu çektikçe ilave edin. Pirinçlar yumuşayınca ve krema kıvamı aldıktan sonra ocaktan alın.

Son olarak parmesan peynirini, maydanoz ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Afiyet olsun!



