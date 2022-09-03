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MasterChef Risotto tarifi! Evde en pratik Risotto nasıl yapılır? İşte Danilo Şef'in Risotto tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

03.09.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te yer alan Risotto'nun tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. İtalyan mutfağının en lezzetli tatlarından biri olarak tarif edilen Risotto, evde de rahatlıkla hazırlanabiliyor. Peki MasterChef Risotto nasıl yapılır? İşte Danilo Şef'in Risotto tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

MasterChef Risotto tarifi! Evde en pratik Risotto nasıl yapılır? İşte Danilo Şef'in Risotto tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

İtalyan mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alan risotto, MasterChef ile birlikte merak konusu oldu. Özellikle Danilo Şef'in sürekli olarak tarifini verdiği risottoyu bu tarif ile evde kolayca yapabileceksiniz. Peki evde risotto nasıl yapılır? Risottonun malzemeleri neler ve nasıl yapılır?

MASTERCHEF RİSOTTO MALZEMELERİ NELER?

1 yemek zeytinyağı
1 litre et veya tavuk suyu
Tuz
1,5 su bardağı arborio pirinci
1 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
1 tutam maydanoz
3 yemek kaşığı tereyağı

RİSOTTO TARİFİ!

Öncelikle tavuk ya da et suyunu kaynatın ve sıcak kalmasını sağlayın. Soğan ince ince doğrayın. Maydanozları da ince olmayacak şekilde doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını tencerede eritin. Üzerine soğanları da ilave edip birkaç dakika kavurun.

Daha sonra pirinçleri ekleyip birkaç dakika sürekli karıştırın. Ardından kaynayan tavuk veya et suyunu azar azar pirincin üzerine ilave edin. Pirinçler suyunu çektikçe ilave edin. Pirinçlar yumuşayınca ve krema kıvamı aldıktan sonra ocaktan alın.
Son olarak parmesan peynirini, maydanoz ve tuzu da ilave edip karıştırın.
Afiyet olsun!


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Masterchef risotto tarifi
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