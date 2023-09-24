MasterChef şampiyonları ne zaman gelecek? MasterChef birincilerinin geleceği tarihi Somer Şef açıkladı!

MasterChef birincilerinin yarışmaya katılacakları tarih araştırılıyor. MasterChef All Star sezonunda elenen yarışmacıların yerine ikinci olan isimlerin sırayla yarışmaya dahil oldu ancak şampiyonlar henüz dahil olmadı. Şampiyolardan, Uğur Kardaş, Cemre Uysal, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz'un yarışmaya katılacakları tarihi Somer Şef açıkladı. Programdan son elenen isimin yerine bir şampiyon isim yarışa katılacak. Peki, MasterChef birincileri ne zaman gelecek? İşte detaylar...

MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI YARIŞACAK MI?

Sezon başında Somer şef konuya ilişkin, "Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Programın 24 Eylül 2023 Pazar günkü eleme bölümünde konuşan Somer Şef bugün elenecek ismin yerine yarın bir şampiyon ismin yarışmaya dahil olacağını duyurdu. Bu bilgiye göre şampiyon isim 25 Eylül 2023 Pazartesi akşamı MasterChef All Star'da olacak.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI KİMLER?

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uysal

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz



