MasterChef şampiyonluk ödülü açıklandı! MasterChef 2019 şampiyonu ne kazanacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te 5 ay süren macera 29 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla sona eriyor. Rakiplerinin arasından sıyrılarak finale kalmayı başaran Cemre ile Alican arasında zorlu bir mücadele yaşanıyor. MasterChef 2019'da şampiyon olan yarışmacının alacağı ödül de açıklandı.

Cemre ile Alican'ın yarıştığı MasterChef Türkiye finalinde Somer Şef, kazananın alacağı büyük ödülü finalde açıkladı. Finalistler, ödülü duyunca çok sevindiler.

MasterChef 2019 finalini kazanan yarışmacı Fiat 500 Dolce Vita arabanın sahibi olacak. Geçen sezon finalinde para ödülünün yanı sıra şefler birinci ve ikinci olan yarışmacılara restoranlarında iş imkanı da vermişti. MasterChef'te bu sezon finalinde ise şeflerin böyle sürprizin yapıp yapmayacakları da merak konusu oldu.



