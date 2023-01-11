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MasterChef şampiyonu Metin'in nişanlısı güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı! “Ne şanslı adamsın”

11.01.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 şampiyonu Metin Yavuz’un nişanlısı güzelliği ile gündem oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu MasterChef yarışmacısı Metin, Ecem Eseler ile nişanlı.

MasterChef şampiyonu Metin'in nişanlısı güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı! “Ne şanslı adamsın”

MasterChef finali için dün akşam gerçekleşti. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in şampiyonu Metin Yavuz oldu. Programın sevilen isimlerinden biri olan ve şampiyonluk kupasını kazanan Metin’in nişanlısını görenlerin ağızları açık kaldı.

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24 yaşındaki yarışmacı Metin Yavuz ve Ecem Eseler mart ayında nişanlandı.
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Yarışma sonrası nikah masasına oturacak olan çiftin fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
metin-yavuz
Metin Yavuz’un nişanlısı Ecem’in paylaştığı fotoğrafın altına takipçileri “Ne şanslı adamsın”, “Aşksınız siz”, “İki güzel yüz çok güzel bebekleri olur maşallah”, “Ne kadar yakışıyorsunuz maşallah” yorumunda bulundular.
masterchef-metin-nişanlısı
Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşıyor.

ml

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