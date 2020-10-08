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MasterChef Sefa'ya ne oldu? MasterChef Sefa yaralandı mı? MasterChef Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

08.10.2020 23:42 | Son Güncelleme:
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MasterChef Sefa'ya ne oldu? MasterChef Sefa yaralandı mı? MasterChef Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele ortaya konuldu. MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı mavi takım olurken kırmızı takım ise kendi arasında büyük bir mücadele sergiledi. MasterChef Sefa'nın oyun sırasında yaşadığı kaza stüdyoda korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Peki, MasterChef Sefa'ya ne oldu? MasterChef Sefa'nın sağlık durumu nasıl? MasterChef Sefa kimdir? İşte detaylar...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından bir tanesi olan MasterChef Türkiye'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele yaşandı. MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı mavi takım olurken kırmızı takım ise kendi arasında dokunulmazlık almak ve eleme potasına gitmemek için mücadele etti.

MASTERCHEF SEFA YARIŞMA SIRASINDA YARALANDI

Danilo Şef'in hazırladığı tabağı yapmak için büyük bir müacadele ortaya koyan kırmızı takım yarışmacıları arasında MasterChef Sefa yarışma sırasında ciddi bir kaza yaşadı. Yapacağı yemek için blender kullanmak isteyen Sefa, blender'ı kontrol ederken ciddi bir kaza yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği olay ile tüm yarışmacılar ve şefler korku dolu anlar yaşadı. Sefa blender'ı kontrol ederken parmağını yaraladı.

MasterChef Sefa'ya ne oldu? MasterChef Sefa yaralandı mı? MasterChef Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi. Ardından Sefa yeniden yemeğini yapmak için çaba gösterdi. Ancak yemeğini istediği gibi yapamadığı için gözyaşlarını tutamadı. Şeflerin kendisine olan babacan yaklaşımları için de şeflere teşekkür etti. Şefler de yine de mücadeleden vazgeçmediği için Sefa'yı motive etti. MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı ise Eray oldu.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

24 yaşındaki MasterChef Sefa, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldu. Sefa Okyay Kılıç, Londra'da aşçılık yapıyor. Yarışmada ilk olarak erik soslu bademli somon füme yapan yarışmacı tüm şeflerden evet oyu almıştı. Final turunda elenmiş olan yarışmacı, ardından yedeklerden tekrar yarışmaya dönmüştü. Londra'da aşçılık mesleğini yapan yarışmacı, MasterChef Türkiye yarışmasının iddialı isimleri arasında gösteriliyor.

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