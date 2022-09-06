MASTERCHEF SOMER ŞEFİN TABAĞI: PERDELİ PİLAV! Perde pilavı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonu iddilalı yarışmacıları ve tarifleriyle devam ediyor. MasterChef'in 6 Eylül Salı akşamı yayınlanacak bölümünde bireysel dokunulmazlık turunda perdeli pilav yapılması istendi. MasterChef programı seyircilerde programı izlerken yemek tarifi merakı uyandırıyor. Perdeli pilav tarifini denemek isteyenler arama motorlarında perde pilavının tam ve lezzetli tarifini sorguluyor. Perde pilavı tarifi ve malzeme listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Perde pilavı zaman alan fakat zahmetli olmayan bir tarif. Bu lezzetli tarif perde pilavı ile misafir sofralarına renk katabilirsiniz.

İşte perde pilavı tarifi;

PERDELİ PİLAV TARİFİ MALZEMELER

İç pilavı için:

3 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı

2 adet tavuk budu

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

200 g çiğ badem

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

Karabiber, tuz

Hamuru için:

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz

Un

Süsleme için:

Badem

PERDELİ PİLAV TARİFİ YAPILIŞI

Tavuk butlarını haşlayın. Tavukları haşladıktan sonra tavuk suyunu pilav yapımı için ayırın.

Margarini pilav tenceresinde eritin ve yıkayıp suyu süzülmüş pirinçleri yağda 3-4 dakika kadar kavurun.

Haşladığımız tavukların suyundan 2 kasesini pirinçlerin üzerine ekleyin. Yarım yemek kaşığı da tuz ekleyerek kapağını kapatın.

Pilav tam olarak pişmeden, hala diriyken ocaktan alın. Didiklediğiniz tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilav ile iyice harmanlayın.

Tüm hamur malzemeleri karıştırarak hamurunuzu yoğurun. Unu alabildiği kadar eklemelisiniz.

Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın. Büyük olanı 3 mm kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin.

İçine pilavı boşaltın. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın. Hamurun üzerini bademler ile süsleyin.

200 derece ısıtılmış fırında perde pilavını kızarana kadar pişirin. Ters çevirip servis yapın.

AFİYET OLSUN!

