MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eşi aldatıldığını doğrulayarak boşanacaklarını açıkladı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 05.02.2019 09:34 | Son Güncelleme

MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşayan eşini program editörlerinden biriyle aldattığı yönündeki haberler doğru çıktı. Sivrioğlu'nun açıklama yapan eşi, iddiaları kabul ederek boşanacaklarını söyledi.

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eşi aldatıldığını doğrulayarak boşanacaklarını açıkladı

MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşayan 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu'nu programın editörlerinden biriyle aldattığı ortaya çıktı. Ünlü şefin açıklama yapan eşi, aldatma haberlerini doğruladı.

ALDATMA İDDİALARI DOĞRU ÇIKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek yarışması programında jüri olarak adını duyuran şef Somer Sivrioğlu, yurt dışında ikamet eden 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanıyor. Aslı Sivrioğlu, dün Instagram hesabından açıklama yaparak basında çıkan aldatma iddialarının doğru olduğunu ve boşanma işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

unlu-sef-somer-sivrioglu-nun-esi-aldatildigini-11709395_8065_m

"18 YILLIK EVLİLİĞİMİZİ HABERLER DOĞRULTUSUNDA BİTİRİYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan Aslı Sivrioğlu, "Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." dedi.

unlu-sef-somer-sivrioglu-nun-esi-aldatildigini-11709395_3585_m

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'in çekimlerinde tanıştığı bir kadınla yaklaşık 4 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin aynı yarışmada jürilik yapan Hazer Amani'nin mekanında sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıktı.

unlu-sef-somer-sivrioglu-nun-esi-aldatildigini-11709395_6028_m

TADIM YAPMAYA GİTTİ

Somer Sivrioğlu ise aldatma haberlerine sessiz kalarak sosyal medya hesabından dün akşam bir arkadaşının lokantasında yemek tadımı yaptığı anları paylaştı.

unlu-sef-somer-sivrioglu-nun-esi-aldatildigini-11709395_6639_m

Sıla ve şef Hazar Amani fena yakalandı! Hazar Amani'den ilk açıklamaSıla ve şef Hazar Amani fena yakalandı! Hazar Amani'den ilk açıklama

PROGRAMIN ŞEFLERİNDEN HAZER AMANİ DE SILA'YLA YAKALANMIŞTI

Sıla, geçtiğimiz ay MasterChef programının sunucusu Hazer Amani ile görüntülenmişti. Evli olan Hazer Amani’nin bir ay önce eşi Deniz Mumcuoğlu ile ayrıldığı iddia edilmişti.

10200668-720x405

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Somer Sivrioğlu masterchef ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne kadar dönersen dön kıçın yine arkadadır.. Benim garip ülkemin şapkadan hokkabaz çıkaran tavşanları..!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okay Köksal kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Okay kaç yaşında, nereli, hangi sporu yapıyor?

Survivor'ın iddialı ismi Okay Köksal kimdir?

Survivor Hakan Kanık kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakan Kanık hakkında bilgiler

Survivor Hakan Kanık kimdir?

Survivor 2019 yarışmacısı Dimitra Vamvakousi kimdir? Survivor Yunanistan yarışmacısı Dimitra kaç yaşında?

Survivor'da tüm dikkatleri üzerine çekti!

Ebru Gündeş doğum için ABD'ye uçacak

Ebru Gündeş doğum için ABD'ye uçacak

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nı tamamen sildi

Sen misin fotoğrafları silen? Olay hareket

Hadise Ezhel'i es geçmedi! Felaket paylaşımı...

Hadise'den Ezhel yorumu: Fena fena...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.