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MasterChef son dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 15 Eylül MasterChef All Star'da eleme adayları kimler oldu?

15.09.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef eleme adayları ile dokunulmazlık oyununun kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede Silivri'ye özgü yemekler yapıldı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki, MasterChef son dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 15 Eylül MasterChef All Star'da eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te haftanın üçüncü eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Takım dokunulmazlığı oyununda Alican ve Ayaz'ın kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele edecekler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşamki bölümünde kırmızı takım ile mavi takım üçüncü eleme oyununu oynayacak.

En fazla tabağı beğenilen takım gecenin kazananı olacak ve haftayı galip kapatacak.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Barbaros, Eda, Dilara ve Gamze.

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15 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 15 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

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Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını potaya gönderecek.

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