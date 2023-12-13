MasterChef Soner Kesgin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Executive Şef Soner Kesgin'in hayatı

Soner Kesgin kimdir ve nereli gibi sorular MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Ekranların sevilen yarışması MasterChef'e ara ara bazı şefler konuk oluyor. 13 Aralık 2023 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan MasterChef'in yeni bölümüne Şef Soner Kesgin konuk oldu. İşte bilinen en genç Executive Şef Soner Kesgin hakkında detaylı bilgiler...

SONER KESGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Soner Kesgin, Mengen Aşçılık Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden 1999 yılında mezun oldu. Tampa Florida’da 1999 ve 2003 yılları arasında profesyonel aşçılık kariyerine adım attı. 19 yıllık kariyeri boyunca Amerika, Mısır, Katar, Ummman ve Ürdün gibi birçok farklı ülkede çalıştı.

İsviçe, Avusturya, Almanya ve Hindistan'da da Türk mutfağının tanıtımı farklı organizasyonlara katılan Kesgin, bu etkinliklerde Türk mutfağını dünyada tanıtacak özel menüler hazırlayıp sundu. 2011 yılında “Gourmetreisen” yemek festivalinde Osmanlı mutfağının son misyoneri olarak kabul edildi. 2013-2016 yılları arasında 3 yıl boyunca Bodrum'da bir otelin şefliğini yaptıktan sonra İstanbul'a geldi. Mecidiyeköy’deki bir otelde Executive Chef olarak çalıştı.







