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  4. MasterChef Tahsin'in yıllar önceki hali gündem oldu! Meğer Acun Ilıcalı’nın meşhur yarışmasına katılmış

MasterChef Tahsin'in yıllar önceki hali gündem oldu! Meğer Acun Ilıcalı’nın meşhur yarışmasına katılmış

30.10.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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MasterChef’in iddialı isimleri arasında yer alan Tahsin Küçük bu hafta eleme potasında yer alıyordu. Metin’in elenmesinin ardından yarışmaya devam eden Küçük’ün yıllar önceki hali sosyal medyada gündem oldu. Başarılı ismin daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan başka bir yarışmaya daha katıldığı ortaya çıktı.

MasterChef’te bu sezon da kıran kırana mücadele devam ediyor. Yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tahsin Küçük yaptığı yemekler ve girdiği diyaloglarla adından söz ettiriyor.

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1997 doğumlu olan MasterChef yarışmacısı Tahsin’in daha önce de bir yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

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Tahsin Küçük 2014-2015 yılları arasında Arda Türkmen, Burcu Esmersoy ve Emel Başdoğan'ın sunumuyla ekranlara gelen Ver Fırına yarışmasında yer almış.

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Küçük, o dönem de girdiği diyaloglar ile öne çıkmıştı. Ünlü ismin eski halini görenler çok şaşırdı.

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