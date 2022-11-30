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MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski yarışmacı Tahsin Küçük yeniden MasterChef programında

30.11.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef programının bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde eski yarışmacı Tahsin rüzgarı esiyor. MasterChef 2021 sezonu yarışmacılarından Tahsin Küçük hakkında bilgiler araştırılıyor. Yeni bölüme konuk olan eski yarışmacının sevenleri sosyal medyada gündem oluşturmuş durumda. Peki MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli?

MasterChef Tahsin kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski yarışmacı Tahsin Küçük yeniden MasterChef programında

MasterCheft Tahsin Küçük bu akşam yeni bölüme konuk oluyor. 2021 sezonu yarışmacısı, başarıları ile ön plana çıkmıştı. Yeni bölümde eski yarışmacılar ile yeni yarışmacıların ortak yemek yapması bekleniyor. 2021 sezonunda yarı finale kadar gelmeyi başaran Tahsin Küçük, bu akşam yayınlanacak bölümde 2022 yarışmacısı Burak Kaya ile birlik olacak. İşte MasterChef Tahsin hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

MasterChef Tahsin Küçük 15 Haziran 1997’de Kocaeli’de dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Tahsin Küçük, çocukluğundan beri yemek yapmayı ve mutfakta bulunmayı sevdi. 13 yaşında mutfak hayatıyla tanışmasından sonra 2015 senesinde “Ver Fırına” isimli yarışma programına katıldı. Daha sonra üniversite yıllarında da yarışmalara katılan sevilen isim, buralarda da birçok başarıya imza attı. MasterChef Türkiye programına katıldıktan sonra sergilediği başarılı performans ile üçüncü olmayı başardı.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra “Şef Kapımda” isimli gündüz kuşağı programında sunuculuk yapan Tahsin Küçük, bugün yayınlanacak yeni bölümde tekrar yarışmacı olarak geri dönüyor. TV8’de yayınlanan MasterCheft Türkiye programında Burak Kaya ile birlik olup şeflerin istediği yemeği yapmaya çalışacak. Bu haftaki oyunda şeflerin istediği ana malzemeler ise ayva ve zencefil.

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