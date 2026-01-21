Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Esat Yontunç için yakalama kararı

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda ünlü ismin adı geçerken, soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler tutuklanmıştı.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının nedeni "TCK Madde 227 Fuhuş Suçu ve TCK 190 – Uyuşturucu Kullanımını Kolaylaştırma" suçlarından olduğu belirtildi.

Öte yandan Esat Yontunç'un yurt dışında olduğu öğrenildi.