MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Esat Yontunç için yakalama kararı

Son dakika! Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç'un yurt dışında olduğu öğrenildi.

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Esat Yontunç için yakalama kararı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda ünlü ismin adı geçerken, soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler tutuklanmıştı.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının nedeni "TCK Madde 227 Fuhuş Suçu ve TCK 190 – Uyuşturucu Kullanımını Kolaylaştırma" suçlarından olduğu belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkında yakalama kararı çıktı! Esat Yontunç kimdir? Hakkında yakalama kararı çıktı! Esat Yontunç kimdir?

Öte yandan Esat Yontunç'un yurt dışında olduğu öğrenildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te jandarma uygulamasında 254 aranan şahıs yakalandıGaziantep'te jandarma uygulamasında 254 aranan şahıs yakalandı
Riyad'a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti Riyad'a damga vurdu! Derin dekoltesiyle mest etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Esat Yontunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.