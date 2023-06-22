MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? MasterChef All Star 7. yarışmacısı Tanya Kilitkayalı nereli?

Tanya Kilitkayalı MasterChef Türkiye yemek yarışması programının 2023 All Star sezonunda yer almaya hak kazandı. MasterChef 2020 sezonuyla hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı bu kez All Star şampiyonu olabilmek için mücadele edecek. Yarışmacılardan MasterChef Tanya'nın hayatı, yaşı ve memleketi gibi detaylar merak edildi. Peki, MasterChef Tanya Kilitkayalı evli mi? MasterChef Tanya'nın Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR, NERELİ?

27 yaşındaki MasterChef Tanya 7 Ocak 1995 doğumlu. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Masterchef Tanya, İzmir'de ve Ege'de çeşitli otellerde stajlar yapmıştır. İstanbul ve İzmir'i çok sevdiğini söyleyen Tanya Kıbrıs'ta ailesiyle birlikte yaşamaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nde öğretim görevlisi olarak çalışan MasterChef Tanya aynı zamanda ailesiyle beraber yöresel bir işletmeye de sahip.

MasterChef 2020 sezonuna veda eden yarışmacı bu kez 7. isim olarak MasterChef All Star'a girmeye hak kazandı.

Instagram'da 135 bin takipçisi bulunan Tanya Kilitkayalı, "tanyakilitkayali" kullanıcı adını kullanmaktadır.

MASTERCHEF TANYA'NIN SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ!

2020 Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı yarışmaya katıldığında nişanlıydı. Fakat daha sonrasında nişanlısıyla anlaşamadığını ve ayrıldığını söyleyen Tanya, bir süre kabuğuna çekilmişti. Yarışma sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yine MasterChef'te aynı sezon yarıştığı Uğur ile sevgili olduklarını açıkladılar. İki yıla yakındır ilişkilerini güzel bir şekilde devam ettiren çift, fotoğraflarını Instagram hesaplarından da bolca yayınlıyorlar.

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

Güzide

Suna

Eda

Batuhan

Rıfat

Sefa

Tanya



