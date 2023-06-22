MasterChef tarihinde bir ilk! Mehmet Şef açıkladı 'Bir daha görür müyüz bilmiyorum'

MasterChef All Star'da ana kadro için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk beşlinin belli olduğu yarışmada bu hafta diğer beş yarışmacı seçiliyor. Bu akşamki bölümde bir ilk yaşandı ve ikinci tura tüm yarışmacılar geçirildi.

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın bu haftaki konuk şefi Ömür Akkor oldu. Ömür Şef, bu hafta MasterChef All Star'da şeflere üçüncü olarak eşlik edecek.

MasterChef All Star'da bu akşam şimdiye kadar hiç yaşanmamış bir olay gerçekleşti. İkinci tura kalabilmek ve ardından MasterChef All Star ana kadroya kalabilmek için eleme oyunu oynandı.

Normal şartlarda ilk turda istenilen yemeği yapan yarışmacılar arasından ikinci tura kalıyor ve tekrar bir eleme oyunu pynanıyor.

Bu akşamki bölümde Mehmet Şef, oy birliğiyle tüm yarışmacıların ikinci tura geçirildiğini açıkladı.

"BİR DAHA GÖRÜR MÜYÜZ BİLMİYORUM"

Yapılan yemeklerin tümünün çok beğenildiğini ve ayrım yapamadıklarını belirten Mehmet Şef alınan kararı, 'MasterChef tarihinde bir ilk. Bir daha görür müyüz bilemiyorum. Hepinizi ikinci tura geçiriyoruz.' diyerek duyurdu.

Bu habere tüm yarışmacılar oldukça sevinirken 2020 sezonunda yarışmış olan MasterChef Berker dikkat çeken isim oldu.

Şef Danilo Zanna'nın gözünden kaçmayan detay sonrasında Berker, 'İkinci tura daha çok kişi kaldıkça ana kadro ihtimalinin zorlaştığını düşünüyorum' diyerek üzülmesinin nedenini açıkladı.

