MasterChef'te 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu! 'Dünyada az kişi yapabiliyor...'

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de şu sıralar ödül heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 100 bin TL için yarışmıştı. Takım oyununu kazanan kırmızı takımdan Beyza, büyük ödülün sahibi olmuştu.

Yeni bölümde de kırmızı takım ve mavi takım arasında yaşanan mücadelede kazanan kırmızı takım oldu. Kıyasıya geçen yarışın ardından ise şefler kırmızı takım yarışmacılarından haşhaşla hünerlerini sergilemelerini istedi. 45 dakika boyunca ödülü kazanmak için yarışmacılar ter döktü.

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN İKİNCİ SAHİBİ BELLİ OLDU!

Yarışma sonunda ise Semih, Eda, Kaan ve Nevzat son dörde kaldı. Son ikiye kalan Eda ve Kaan arasından ise büyük ödül 100 bin TL'yi Eda kazandı.

Şef Danilo Zanna, "Bu süre içerisinde dünyada çok az kişi böyle bir tabak yapabiliyor." diyerek övgüler yağdırdı.