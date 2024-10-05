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MasterChef'te 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu! 'Dünyada az kişi yapabiliyor...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.10.2024 13:29
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar 100 bin TL için mücadele verdi. Kırmızı takımda son ikiye kalan Eda ve Kaan arasından yaptığı haşhaşlı tatlıyla ödülün sahibi Eda oldu.

MasterChef'te 100 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu! 'Dünyada az kişi yapabiliyor...'

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de şu sıralar ödül heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları 100 bin TL için yarışmıştı. Takım oyununu kazanan kırmızı takımdan Beyza, büyük ödülün sahibi olmuştu.

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Yeni bölümde de kırmızı takım ve mavi takım arasında yaşanan mücadelede kazanan kırmızı takım oldu. Kıyasıya geçen yarışın ardından ise şefler kırmızı takım yarışmacılarından haşhaşla hünerlerini sergilemelerini istedi. 45 dakika boyunca ödülü kazanmak için yarışmacılar ter döktü.

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100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN İKİNCİ SAHİBİ BELLİ OLDU!

Yarışma sonunda ise Semih, Eda, Kaan ve Nevzat son dörde kaldı. Son ikiye kalan Eda ve Kaan arasından ise büyük ödül 100 bin TL'yi Eda kazandı.

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Şef Danilo Zanna, "Bu süre içerisinde dünyada çok az kişi böyle bir tabak yapabiliyor." diyerek övgüler yağdırdı.

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