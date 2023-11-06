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MasterChef'te ağlatan veda! Gözyaşları sel oldu! Sosyal medyadan destek yağdı

06.11.2023 00:26 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star eleme bölümü ile geceye damgasını vurdu. 2019 şampiyonu Cemre'nin kaptanlığındaki kırmızı takım komple eleme potasına girmişti. Potaya eklenen son isim ise Dilara olmuştu. Zorlu geçen gecenin ardından elenen isim belli oldu.

MasterChef'te ağlatan veda! Gözyaşları sel oldu! Sosyal medyadan destek yağdı

MasterChef All Star'ın yen bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta MasterChef'in son şampiyonu Metin elenerek herkesi şoka uğratmıştı. Eleme bölümünün sonunda ise bu hafta yarışmaya veda eden isim açıklandı.

'İLK TURDAN ÇIKACAĞIM' DEMİŞTİ

MasterChef All Star eleme bölümüyle ekrana geldi. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara seçildi. Dilara, Cemre ve Alican ilk turdan çıkarken Esra, Tolga, Barış ve Batuhan ikinci tura kaldı.

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En son olarak potaya giden Dilara ise daha yarışma başlamadan 'İlk turdan yukarı çıkacağım. Benim potaya gitmemi isteyen arkadaşları yukarıdan izleyeceğim' demişti.

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Nar ve Brüksel lahanası verilen yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık yemeği yaptı ve Dilara yukarı çıkan ilk isim oldu.

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Yarışmacılar ikinci turda Şef Danilo Zanna'nın MasterChef'teki imza yemeklerinden Tournedos Rossini yaptı.

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ELENEN İSİM BELLİ OLDU!

MasterChef All Star'da elenen isim belli oldu. Yorucu geçen ikinci etaptan ilk olarak Tolga, ikinci olarak da Batuhan çıktı.

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Esra ve Barış ise son ikiye kaldı. Danilo Şef'in tabağını daha başarısız yapan Barış MasterChef All Star'a veda eden isim oldu.

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2022 sezonunda yarışan ve finalist Kıvanç Karadeiz ile çok yakın arkadaşlığı bulunan Barış Demir, elendiğinin açıklanmasıyla gözyaşlarını tutamadı.

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Şefleri de ağlatan Barış, MasterChef All Star'ın 17. haftasında elenen son isim oldu.

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