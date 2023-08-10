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MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? Ortam bir anda gerildi!

10.08.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazananı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanan geceye bir tabak damgasını vurdu. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef All Star eleme adayları kimler oldu? Ortam bir anda gerildi!

MasterChef'te haftanın kinci eleme adayları bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu ile belli olacak. Önceki akşam oynanan ilk takım dokunulmazlığı oyununda Sergen ve Barbaros'un kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın geçtiğimiz günkü bölümünde takım oyununu kaybeden kırmızı takım ile mavi takım ikinci eleme oyununu oynadı.

En fazla tabağı beğenilen takım gecenin kazananı olacak.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Eda, Çağatay, Sefa ve Barbaros.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA İPLER GERİLDİ!

Kırmızı ve Mavi takım haftanın ikinci dokunulmazlığı için karşı karşıya geldiler. Kıyasıya geçen mücadele öncesinde takımlar arasında yaşanan tartışma geceye damgasını vurdu.

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Önce kırmızı takım kendi içinde daha sonra ise de mavi takım ile tartışmaya girdi. Gittikçe alevlenen tartışma, şeflerin müdahalesiyle sakinkleşti.


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