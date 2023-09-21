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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? İşte 21 Eylül 2023 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım

21.09.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef eleme adayları ile dokunulmazlık oyununun kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın son takım dokunulmazlığı oyununun oynandığı gecede bademli yemekler yapıldı. Yarışmacılar takım oyunu ile izleyicinin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? İşte 21 Eylül 2023 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme adayları dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. Takım dokunulmazlığı oyununda Kerem ve Ayaz'ın kaptanlığındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Kullanıcılar MasterChef dokunulmazlık oyunu ve MasterChef eleme adayını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın bu akşamki bölümünde kırmızı takım ile mavi takım üçüncü eleme oyununu oynadı.

En fazla tabağı beğenilen takım gecenin kazananı olacak ve haftayı galip kapatacak.

Haftanın eleme adayları sırasıyla şu şekilde: Barbaros,Kerem, Sefa ve Dilara

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21 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'in 21 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

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Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan yarışmacı, bireysel dokunulmazlığı kazanarak bir arkadaşını potaya gönderecek.

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