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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?

09.12.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de bugün ikinci takım oyunları düzenlendi. Eleme turunda değişikliğin yapıldığı yarışmada bundan böyle 3 isim potaya gidecek. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve ikinci eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık MasterChef'te ikinci eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 8 Aralık'ta ikinci takım oyunları düzenlendi. Sevilen yarışmada son olarak eleme turunda değişiklik gerçekleşmişti. Son bölüm sonrası dokunulmazlığı kimin kazandığı merak ediliyor. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

8 ARALIK MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın yeni takımları belirlendi ve Çarşamba akşamı ikinci takım oyununa çıktı. Kırmızı ve mavi takımdan yarışmacıları ikinci oyunda farklı bir sistemle kazanan olmak için yarıştı. Her iki takım da iki grup halinde yaratıcı tabaklar çıkarmak için mutfağa girdi. Yaratıcılık üzerine 3 farklı ürün başlangıç, ana yemek ve tatlı tabakları hazırlandı. Oyun sonunda ise kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takım ise eleme adayı çıkarmak için son defa tezgah başına geçti. Danilo Şef'in özel hamburgerini yapmak için yarışıldı. Mavi takım yarışmacısı Hasan dokunulmazlığı alan isim oldu.

MASTERCHEF'TE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Daha önce haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan Eren olmuştu. Çarşamba akşamı adayı ise Görkem oldu.


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TV8 Masterchef
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