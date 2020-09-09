MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İddialı yarışmacılar elemeye kaldı! MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef'in son bölümünde elemeye kalan iki yarışmacı belli oldu. Esra'nın kaptan olduğu mavi takım ile Arem'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bu akşam mavi ve kırmızı takım yarışmacıları esnaf lokantası menüsüyle karşı karşıya geldi. Şefler takımlardan ezogelin çorbası, kuru fasulye, pilav, vişne kompostosu, pazı sarma, kuzu incik kapama ve sütlaçtan oluşan menüyü yapmalarını istedi.

Takımlar kendilerine verilen 45 dakikalık süre içinde esnaf lokantası menüsünü yetiştirebilmek için yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Arem'in kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.

Böylece, haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'ta dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, Somer Şef'in özel lezzetlerinden biri olan ördek gözlemeyi yapmak için yarıştı. Ayyüce, Duygu ve Furkan yemeklerini yetiştiremedi. Ayyüce ve Duygu şeflerin karşısına tabakla çıkmadı. Furkan ise bitmeyen yemeğiyle şeflerin karşısına çıkınca, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı. Mehmet Şef'in, "Bu tabağı neden getiriyorsun?" diye bağırdığı Furkan gözyaşlarını tutamadı.