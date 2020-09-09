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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İddialı yarışmacılar elemeye kaldı! MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 01:37 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde, dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanabilmek için şeflerin istediği esnaf menüsünü yaparak yarıştı. Oyunu kaybeden takım ise daha sonra bireysel dokunulmazlık için yeniden yarıştı. Burada ördek gözlemeyi en iyi yapan bir yarışmacı dokunulmazlığı kazandı ve ilk eleme adayını belirledi. Oylamada ise ikinci aday belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İddialı yarışmacılar elemeye kaldı! MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef'in son bölümünde elemeye kalan iki yarışmacı belli oldu. Esra'nın kaptan olduğu mavi takım ile Arem'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bu akşam mavi ve kırmızı takım yarışmacıları esnaf lokantası menüsüyle karşı karşıya geldi. Şefler takımlardan ezogelin çorbası, kuru fasulye, pilav, vişne kompostosu, pazı sarma, kuzu incik kapama ve sütlaçtan oluşan menüyü yapmalarını istedi.

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Takımlar kendilerine verilen 45 dakikalık süre içinde esnaf lokantası menüsünü yetiştirebilmek için yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise Arem'in kaptanlığındaki kırmızı takım oldu.

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Böylece, haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'ta dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, Somer Şef'in özel lezzetlerinden biri olan ördek gözlemeyi yapmak için yarıştı. Ayyüce, Duygu ve Furkan yemeklerini yetiştiremedi. Ayyüce ve Duygu şeflerin karşısına tabakla çıkmadı. Furkan ise bitmeyen yemeğiyle şeflerin karşısına çıkınca, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı. Mehmet Şef'in, "Bu tabağı neden getiriyorsun?" diye bağırdığı Furkan gözyaşlarını tutamadı.

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Mavi takımda şeflerin belirlediği en iyi üç tabağın sahibi Esra, Emir, Berker oldu. Son olarak şeflerin verdiği karar doğrultusunda en başarılı tabak Berker'inki olarak belirlendi.

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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker, haftanın ilk eleme adayı olması için Duygu'nun adını söyledi.
İkinci adayın belirlenmesi için takımda yapılan oylamada ise Emir, Ebru ve Furkan 4'er oy alarak en fazla eleme oyu alan isimler oldu.

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Bu durumda şefler takım kaptanından eleme potasına gidecek ismi belirlemesini istedi. Mavi takım kaptanı olan Esra ise Furkan'ı seçti ve ikinci eleme adayı Furkan oldu.

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