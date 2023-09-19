MasterChef'te eski defterler açıldı! Favori yarışmacı yumruğunu masaya vurdu: "Takımımda kaos istemiyorum"

MasterChef All Star'da kaptanlık mücadelesi yaşandı. Kırmızı takımın kaptanı olan Kerem "Takım seçimi yüzünden bana kurulmayın arkadaşlar. Ben en iyileri seçmeye çalışmıyorum. Hep beraber bir olacağız, oturacağız karar vereceğiz. O yemekleri alacağız, sonra da geçeceğiz. Bu kadar basit. Senin yemeğine de başkası bakacak, onun yemeğine de başkası bakacak. Takım kurmaya çalışıyorum ben" diyerek arkadaşlarına serzenişte bulundu.

MASTERCHEF'TE SİNİRLER GERİLDİ: "AYIP DENEN BİR ŞEY VAR!"

"Sergen'i almayacağım arkadaşlar. Özrümü kabul etmedi bile. Anlamıyorsunuz, ayıp denen bir şey var" ifadesini kullandı.

Aralarındaki kişisel problem nedeniyle takımında huzursuzluk yaşanacağını düşünen Kerem, Sergen'i seçmeyince arkadaşları tepki gösterdi. Sergen ise seçmelerde sona kaldı ve mavi takıma dahil oldu.

"SORUNLU BİR İNSANIM SONUÇTA"

Somer Şef'in söz vermesi üzerine açıklamada bulunan Sergen şu ifadeleri kullandı:

"Bir şey düşünmüyorum şef. Sorunlu bir insanım sonuçta. Bu yüzden de böyle seçildiğimi düşünüyorum. Mutluyum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum"

Ayaz ve Kerem'in kaptan olduğu gecede takımlar kuruldu. Kırmızı ve mavi takımın kaptanları güçlü buldukları isimleri kendi takımına aldı. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu:

Mavi takım: Ayaz (kaptan), Kıvanç, Tahsin, Hasan, Azize, Sergen, Barış, Tanya ve Alican.

Kırmızı takım: Kerem (kaptan), Barbaros, Esra, Dilara, Tolga, Batuhan, Sefa ve Eda

